Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”

1960’lı yıllarda yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden biri olan Lisa Ann, şimdilerde ise spor ve sağlıklı yaşam tüyoları verdiği içeriklerle tanınıyor. Sektörde olduğu döneme dair yaptığı ilginç açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Ann, en son bir hayranının dişlerini çekerek kendisine satmasını istediğini açıklamıştı. Ann, sansasyonel açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve bu sefer de aşk hayatına dair konuştu. İkili ilişkilerinden belirli kriterleri olduğundan söz eden Ann, genellikle sporcuları hatta basketbolcuları seçtiğini söyledi.

“BU GİZLİLİĞİ SEVİYORUM”

2015 yılında verdiği bir röportajda NBA oyuncularını Victoria’a Secret modellerine benzettiğini dile getiren Ann, basketbolcuların ilişki yaşamak için mükemmel olduğunu savundu. Lisa Ann sporcularla yaşadığı ilişki için, “Çoğu zaman herhangi bir yerde yanyana gözükmek istemezler. Hatta kalabalıklarda görüşmeyi reddederler. En başta zorlanıyordum ama gizliliği sevdiğimi fark ettim” dedi.

“ARALARINDAN SEÇİYORUM”

Basketbolcuların özel bir aurası olduğunu dile getiren Ann, “En iyisi basketbolcular. NBA seçmelerini izliyorum ve 'Tamam. Bu yıl ilk üçü ile birlikte olmak istiyorum' diyorum. Bazen yalnızca bir liste. Bunu sadece eğlenmek için yapıyorum” diye konuştu.

Kevin Duran’un kendisini takip ettiğinin bile farkında olmadığını belirten Ann, “O yüzlercesinin sadece 25'iyle görüşüyorum. Ancak yine de iletişimi koparmıyorum, çünkü ben bir hayranım. Lisa Ann olmanın en iyi yanı, bir sporcuyu Twitter'dan takip ettiğimde takibime geri dönerek hemen numarasını vermesi. Çünkü beni takip ettiği görülmemeli. Yıllar önce, Kevin Durant beni takip ediyordu ve bunun farkında bile değildim. Ünü iyice arttığında ise beni takipten çıktı" diye konuştu.



