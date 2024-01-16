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    4. Ülkeyi karıştıran iddia! Öğretmeni 9 yaşındaki çocuğun sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edince ortalık karıştı... "Bana itiraf etti" dedi

    Ülkeyi karıştıran iddia! Öğretmeni 9 yaşındaki çocuğun sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edince ortalık karıştı... "Bana itiraf etti" dedi

    16.01.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Isaan eyaletinin Chamni bölgesindeki bir ilkokul öğretmeninin iddiası ülkede ülkede şaşkınlık yarattı. Öğretmen ismi açıklanmayan 9 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Öğretmen öğrencinin durumu kendisine itiraf ettiğini söylerken ismi açıklanmayan öğrencinin velileri ise iddiaları reddetti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Isaan eyaletinin Chamni bölgesinde Suay isimli bir öğretmen, 9 yaşındaki öğrencinin bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Öğrencinin okuldaki bir ders sırasında cinsel saldırıyı kendisine itiraf ettiğini dile getiren öğretmen durumu polise bildirdi.

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    Olaya ilişkin polis soruşturması devam ederken 9 yaşındaki öğrencinin velisi, öğretmenin küçük çocuğun okula girişini yasakladığını ifade ederek duruma isyan etti. Öğretmen ise çocuğu hiçbir zaman okuldan yasaklamadığını belirterek, "Bana itiraf etti" dedi. Aynı zamanda öğrencinin ruh sağlığına ilişkin ileri teşhis için doktora başvurmasını istediğini söyledi.

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    Tayland
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