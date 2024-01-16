Ülkeyi karıştıran iddia! Öğretmeni 9 yaşındaki çocuğun sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edince ortalık karıştı... "Bana itiraf etti" dedi

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Isaan eyaletinin Chamni bölgesinde Suay isimli bir öğretmen, 9 yaşındaki öğrencinin bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Öğrencinin okuldaki bir ders sırasında cinsel saldırıyı kendisine itiraf ettiğini dile getiren öğretmen durumu polise bildirdi.

Olaya ilişkin polis soruşturması devam ederken 9 yaşındaki öğrencinin velisi, öğretmenin küçük çocuğun okula girişini yasakladığını ifade ederek duruma isyan etti. Öğretmen ise çocuğu hiçbir zaman okuldan yasaklamadığını belirterek, "Bana itiraf etti" dedi. Aynı zamanda öğrencinin ruh sağlığına ilişkin ileri teşhis için doktora başvurmasını istediğini söyledi.