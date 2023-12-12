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    4. Kıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktı! Üzerine alkol döküp çakmak kullanarak kocasını ateşe verdi

    Kıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktı! Üzerine alkol döküp çakmak kullanarak kocasını ateşe verdi

    12.12.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir çift arasında başlayan kıskançlık kavgası kısa sürede büyüdü. Ana Maria Paixao isimli kadın kocasının kendisini aldattığını düşünerek başlattığı kavgada elindeki alkolü adamın üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Paixao'nun eşi Andre Luiz de Amorim isimli adam vücudundaki yanıklar için tedavi görürken hayatını kaybetti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde eşler arasında başlayan bir kıskançlık krizi tartışmaya dönüştü. Ana Maria Paixao tartışma sırasında masanın başında oturan kocasının üzerine alkol dökerek çakmakla yaktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere rağmen Ana Maria Paixao eyleminin meşru müdafaa olduğunu iddia etti. Görüntülerde adamın banyoya doğru koşarak alevleri söndürmeye çalıştığı fark edildi.

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    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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    Başlangıçta cinayete teşebbüs olarak kategorize edilen soruşturma Brezilya yasalarına göre, korkunç yöntemlerle cinayet olarak yeniden sınıflandırıldı. Amorim'in hasta yatağında bandajlarla sarılmış halde yatan fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

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