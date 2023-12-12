Kıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktı! Üzerine alkol döküp çakmak kullanarak kocasını ateşe verdi

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde eşler arasında başlayan bir kıskançlık krizi tartışmaya dönüştü. Ana Maria Paixao tartışma sırasında masanın başında oturan kocasının üzerine alkol dökerek çakmakla yaktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere rağmen Ana Maria Paixao eyleminin meşru müdafaa olduğunu iddia etti. Görüntülerde adamın banyoya doğru koşarak alevleri söndürmeye çalıştığı fark edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başlangıçta cinayete teşebbüs olarak kategorize edilen soruşturma Brezilya yasalarına göre, korkunç yöntemlerle cinayet olarak yeniden sınıflandırıldı. Amorim'in hasta yatağında bandajlarla sarılmış halde yatan fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.