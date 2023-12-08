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    4. Kocasının annesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen kadının ihanet itirafı sosyal medyada gündem yarattı... "Beni suçlayacak cesareti buldular"

    Kocasının annesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen kadının ihanet itirafı sosyal medyada gündem yarattı... "Beni suçlayacak cesareti buldular"

    08.12.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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    Katherine isimli bir kadın kocası ile annesinin ilişkisini öğrendikten sonra yaşadığı ihaneti sosyal medyadan anlatınca gündem yarattı. İkilinin 4 aydır yasak aşk yaşadığını söyleyen Katherine, "Kocamın annemle ilişkisi vardı. Beni suçlayarak cesaret buldular" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada Katenacious adıyla paylaşım yapan Katherine, 90 bin takipçisine kocası ve annesinin 4 aydır devam eden ilişkilerini fark ettiği anı anlattı. Mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getiren Katherine TikTok'tan yaptığı paylaşımda, "Kocamın annemle ilişkisi olduğun öğrendiğimde dehşete düştüm. Üstelik tüm bunları yaparken şiddetli doğum sonrası depresyonla uğraşırken yaşadım.İlişkileri yaklaşık dört ay sürdü, sonunda onları suçüstü yakaladım" dedi.

    "ANNEM EVİME YERLEŞTİ"

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    İhanetin doğruluğunu kanıtladıktan sonra çocuklarını alarak evi terk ettiğini ifade eden Katherine, "Çocuklarımla birlikte hemen oradan ayrıldım. Kızlarımla birlikte ayrıldığım gece annem evime yerleşti. Şimdi evlilik planları yapıyorlar" diye konuştu.

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    TikTok kullanıcıları, şu anda 266.000'den fazla beğeni alan klip karşısında, dehşetlerini ifade etmek için yorumlara akın ederken şaşkına döndü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vay canına" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonrasında seni suçlama cüretinde bulunuyorlar. Bu gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi.

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