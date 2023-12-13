Trafikte canı sıkılan adamın hareketi görenleri şaşkına çevirdi! Direksiyon başında yetişkin filmi açıp izledi... Yakayı fena ele verdi

İlk olarak Snapchat'te paylaşılan görüntülerde İngiltere plakalı bir aracın sürücüsünün arabasına cep telefonundan yetişkin filmi izlediği saniyeler yer aldı. Seyir halindeki aracının içinde özel bir aparatla yerleştirdiği cep telefonundan yetişkin filmi izleyen adam arkadaki arabanın sürücünün dikkati sayesinde ifşalandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Arkadaki aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla yakınlaştırarak kaydettiği görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca infial yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Günün sonunda bir adamın kapalı kapılar ardında, kendi arabasının mahremiyetinde, yoğun trafikte, herkesin görebileceği bir yerde ne yaptığı sadece onu ilgilendirir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birilerinin fena halde canı sıkılmış" yorumunu ekledi.