Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Trafikte canı sıkılan adamın hareketi görenleri şaşkına çevirdi! Direksiyon başında yetişkin filmi açıp izledi... Yakayı fena ele verdi

    Trafikte canı sıkılan adamın hareketi görenleri şaşkına çevirdi! Direksiyon başında yetişkin filmi açıp izledi... Yakayı fena ele verdi

    13.12.2023 13:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde trafikten sıkılan bir adamın direksiyon başında yetişkin filmi izlediği anlar yer aldı. Hiçbir şeyden habersiz şekilde yetişkin filmi izleyen sürücüyü arkasındaki aracın şoförü cep telefonuyla kaydederek fena ele verdi.

    İlk olarak Snapchat'te paylaşılan görüntülerde İngiltere plakalı bir aracın sürücüsünün arabasına cep telefonundan yetişkin filmi izlediği saniyeler yer aldı. Seyir halindeki aracının içinde özel bir aparatla yerleştirdiği cep telefonundan yetişkin filmi izleyen adam arkadaki arabanın sürücünün dikkati sayesinde ifşalandı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

    56

    Arkadaki aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla yakınlaştırarak kaydettiği görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca infial yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Günün sonunda bir adamın kapalı kapılar ardında, kendi arabasının mahremiyetinde, yoğun trafikte, herkesin görebileceği bir yerde ne yaptığı sadece onu ilgilendirir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birilerinin fena halde canı sıkılmış" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

     Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

    Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

    Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

     Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

    Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıvrımlı modelden cesur poz! Kıyafetlerine veda edince şov yaptıKıvrımlı modelden cesur poz! Kıyafetlerine veda edince şov yaptı
    Uyku pozisyonunuz karakterinizi ortaya koyuyor!Uyku pozisyonunuz karakterinizi ortaya koyuyor!
    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dansGözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans
    Anahtar Kelimeler:
    porno İngiltere
    En Çok Okunan Trend Haberler
    15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

    15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

    Her mesleğe ayrı asgari ücret!

    Her mesleğe ayrı asgari ücret!

    Yarı çıplak yatak pozu olay oldu! "Türk işi kitap okuma..."

    Yarı çıplak yatak pozu olay oldu! "Türk işi kitap okuma..."

    Nostradamus'un 2024 tahminleri ortaya çıktı! Küresel çalkantılar kapıda

    Nostradamus'un 2024 tahminleri ortaya çıktı! Küresel çalkantılar kapıda

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

    İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    '1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

    '1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell'da fırsat zamanı

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell'da fırsat zamanı

    Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

    Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.