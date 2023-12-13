İki yıllık ilişkiden sonra evlenmeye karar verdiler! Düğünden sonra kocasının aslında kadın olduğunu fark etti

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde 2 yıllık sevgilisiyle hayatını birleştirmeye karar veren Endonezyalı bir kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Genç kadın sosyal medyadan tanıştığı ve 2 yıldır sevgilisi olduğu adamla evlendikten sonra kocasının aslında kadın olduğunu fark etti. Olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Endonezyalı kadın evlilik işlemlerinin yasal olarak kaydedilmesini umarak evlilik belgelerini ertesi gün Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirdiklerini söyledi. Burada damadın asıl cinsiyeti ortaya çıktı. Haber duyulduktan sonra yerel kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı ve düğüne katılan herkesi çağırdı. Düğündeki hiçbir konuk durumdan şüphelenmediklerini dile getirdi.

Aldatılan gelin, kandırılmasına rağmen tedbirsizliğinden kendisini de suçladığını ifade ederken, "Dünkü törendeki damat aslında bir kadındı. Erkek gibi davrandığını ve gerçek cinsiyeti konusunda herkesi yanılttığını itiraf etti. Aldatılmış olsam da dikkatli olmamakla hata yaptığımı da düşünüyorum." dedi.