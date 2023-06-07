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  4. Yatalak eşiyle saatlerce kavga etti! Öfkelenen koca evini ateşe vererek karısını öldürdü

Yatalak eşiyle saatlerce kavga etti! Öfkelenen koca evini ateşe vererek karısını öldürdü

07.06.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Udan Thani şehrinin Isaan bölgesinde 60 yaşındaki Samorn Boonkird ve yatalak eşi Sinuan arasında saatlerce süren bir tartışma başladı. Öfkelenen sarhoş koca yatalak eşi Sinuan’ın olduğu evi ateşe verdi. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri 60 yaşındaki kocayı eşinin cansız bedenine sımsıkı sarılmış bir halde ağlarken buldu.

Yatalak eşiyle saatlerce kavga etti! Öfkelenen koca evini ateşe vererek karısını öldürdü

Tayland’ta yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Evinde alkol aldığı sırada yatalak eşiyle tartışmaya başlayan 60 yaşındaki Samorn Bonnkird isimli bir adam öfkesine yenik düştü. Çiftin komşuları Banyat ve Phatcharapha Ritthanusorn seslerin yükselmesi üzerine durumu polise haber verdi. Polis olay yerine gelmek üzere harekete geçerken öfkeli koca yatalak eşinin bulunduğu evi ateşe verdi. Hızlı davranan Phatcharapha ve kocası alevleri suyla söndürdüler, ancak yaraların çok ağır olduğu için Sinuan olay yerinde hayatını kaybetti.

YANAN VÜCUDUNUN YANINDA YATIYORDU

Olayın görgü tanığı Banyat, Samorn’un karısının yanan vücudunun hemen yanında yerde yatarken bulduklarını ve alevleri söndürmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Samorn’un kendisine geldiğinde karısının cansız bedenine sarılarak ağladığı anlarda polisler olay yerine ulaştı.

Görgü tanığı Banyat Samorn’un uzun süredir alkol problemi yaşadığını ancak karısını öldüreceğini hiç tahmin etmediklerini söyleyerek, “Birkaç gün önce Samorn sarhoştu ve yolun ortasında uyuyakaldı. Alkol bağımlısı olduğunu bilsem de, böylesine iğrenç bir davranışta bulunabileceğini hiç düşünmemiştim. Böyle bir şey olabileceğini hiç kimse tahmin etmiyordu" dedi.

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