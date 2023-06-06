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  4. Akılalmaz olay! Erkek kılığına girerek 19 yaşındaki kızı taciz etti... Annesinin dikkati gerçeği ortaya çıkarttı

Akılalmaz olay! Erkek kılığına girerek 19 yaşındaki kızı taciz etti... Annesinin dikkati gerçeği ortaya çıkarttı

06.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Georgia Bilham isimli bir kadın erkek kılığına girerek 19 yaşındaki kıza 17 kez cinsel tacizde bulunma suçundan tutuklandı. 19 yaşındaki ismi açıklanmayan kurbanın annesini dikkati sayesinde Bilham’ın aslında bir kadın olduğu ve erkek kılığına girerek genç kızları kandırdığı ortaya çıktı. İlişkilerini dair cinsellik detayları mahkemede tek tek ifşa edildi.

Akılalmaz olay! Erkek kılığına girerek 19 yaşındaki kızı taciz etti... Annesinin dikkati gerçeği ortaya çıkarttı

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Georgia Bilham isimli bir kadın internetten tanıştığı ismi açıklanmayn 19 yaşındaki genç bir kıza kendisini erkek olarak tanıttı. Sahte bir kimliğe bürünen Bilham, kendisini Birmingham’da yaşayan George Parry isimli bir erkek olarak tanıştırdı. İnternette “George_132X” kullanıcı adıyla sahte bir profil oluşturan Bilham genç kızla tanıştıktan sonra erkek kılığına girerek defalarca kez buluştu. İkilinin arasındaki ilişki ilerlerken 19 yaşındaki kurbanın annesinin dikkati Bilham’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarttı.

MİYOP OLDUĞU İÇİN GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARTIRDI

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19 yaşındaki genç kız Bilham’ın bir suç çetesinin lideri olduğunu anlattığını ve cinsel ilişki sırasında ileri derecede miyop olduğu için gözlüğünü çıkarttırdığını söyledi. Bilham’ın kadın olduğundan şüphelenmediğini dile getiren genç kız, annesiyle Bilham’ın tanışmasından sonra annesinin sevgilisinin kimliğinden şüphelendiğini ifade etti.

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Anne kızının sevgilisinin kimliğine inanmadığı için ona sorular sordu ve kıyafetlerini çıkartmaya zorlandığında ise gerçek ifşa edildi. Durumun polise bildirilmesinden sonra Bilham cinsel saldırı suçundan yakalanarak tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere cinsel saldırı cinsel taciz

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