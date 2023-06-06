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  4. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Balık oltasına takılan 1.8 metrelik köpek balığının resmen sırtına çıktı

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Balık oltasına takılan 1.8 metrelik köpek balığının resmen sırtına çıktı

06.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçıları attığı oltalardan birine takılan köpek balığının kurtarılma anlarında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Kıyıya vuran yaralı köpek balığını kurtarmak isteyen bir grup büyük bir çaba gösterdi. Köpek balığının boğazına yapışan olta kancasını çıkartmak için bir kişi üzerine bindi. Kurtarıldıktan sonra köpek balığı denize geri bırakıldı.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Balık oltasına takılan 1.8 metrelik köpek balığının resmen sırtına çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Panama City’de kıyıya vuran yaralanmış bir halde köpek balığının kurtarılma operasyonu nefes kesti. Beş adamın köpek balığını sudan çıkarttığı anlarda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Sahildekilerin şaşkın bakışlarıyla devam eden kurtarma operasyonunda köpek balığına takılan bir olta kancası çıkartılırken bir adam başından tuttu, diğeri ise sırtına çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan paylaşılan kurtarılma anları köpek balığının sağlığına kavuşmasından sonra yeniden denize dönmesiyle sona erdi. Söz konusu görüntüler kullanıcıların bazılarından tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Buna kurtarma operasyonu değil, işkence denir” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Eğlenmek için üzerine bindiğini düşünüyorum” yorumunu ekledi.

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Amerika Florida köpek balığı

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