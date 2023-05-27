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Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves estetik ameliyatlardan vazgeçmiyor! Yeni göğüs estetiğini gösterdi

27.05.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ‘Ken Bebek’ lakabıyla tanınan fenomen geçtiğimiz yıllarda geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla kendisini ‘Barbie’ olarak tanımlamaya başlamıştı. Brezilyalı televizyon yıldızı 1 milyon sterlin (yaklaşık 24 milyon 658 bin TL) değerindeki estetik ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi. Alves, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni göğüs estetiğinin sonuçlarını gösterdi.

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves estetik ameliyatlardan vazgeçmiyor! Yeni göğüs estetiğini gösterdi

Doğum adı Rodrigo Alves olan 39 yaşındaki Brezilyalı fenomen, yıllar içinde Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için bir dizi estetik operasyon geçirdi. 75’e yakın estetik ameliyatın ardından cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar veren Alves, Rodrigo adını bırakarak Jessica ismini almıştı. Cinsiyet değiştirdikten sonra da estetik ameliyat tutkusu devam eden Alves, üçüncü kez yaptırdığı göğüs büyütme ameliyatının sonuçlarını cesur bir pozla gösterdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Yeni göğüs ameliyatının sonuçlarını göstermek için Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaşan Alves hayranlarındna tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alves’in gönderisine, “Ne kadın ama” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten mükemmel” yorumunu yaptı.

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cinsiyet değiştirme Jessica Alves

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