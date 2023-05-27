Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves estetik ameliyatlardan vazgeçmiyor! Yeni göğüs estetiğini gösterdi

Doğum adı Rodrigo Alves olan 39 yaşındaki Brezilyalı fenomen, yıllar içinde Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için bir dizi estetik operasyon geçirdi. 75’e yakın estetik ameliyatın ardından cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar veren Alves, Rodrigo adını bırakarak Jessica ismini almıştı. Cinsiyet değiştirdikten sonra da estetik ameliyat tutkusu devam eden Alves, üçüncü kez yaptırdığı göğüs büyütme ameliyatının sonuçlarını cesur bir pozla gösterdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yeni göğüs ameliyatının sonuçlarını göstermek için Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaşan Alves hayranlarındna tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alves’in gönderisine, “Ne kadın ama” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten mükemmel” yorumunu yaptı.