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Brezilyalı sosyal medya fenomeni Larissa Sumpani kalçasının estetik olduğunu iddia edenlere röntgen sonuçlarıyla cevap verdi

25.05.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Larissa Sumpani sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Sumpani özellikle kalça pozlarıyla popüler. Kalçasının sosyal medyadan eleştirilmesi üzerine fenomen isim estetik işlem olmadığını göstermek adına röntgen sonuçlarını paylaştı.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Larissa Sumpani kalçasının estetik olduğunu iddia edenlere röntgen sonuçlarıyla cevap verdi

Brezilyalı sosyal medyada fenomeni Larissa Sumpani ilginç bir paylaşıma imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan sıklıkla tamamen kusursuz olduğunu iddia ettiği kalçasını ön plana çıkartan cesur pozlar paylaşan Sumpani kullanıcıların yaptığı eleştirilere daha fazla dayanamadı. Sosyal medya kullanıcılarının “Kalçan sahte” diyerek estetik operasyon yaptırdığını ancak bunu sakladığını iddia etmesi üzerine Sumpani röntgen sonuçlarıyla meydan okudu.

“İNSANLAR ALIŞKIN DEĞİLLER”

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Kalçasının mükemmel bir ölçüye sahip olduğunu dile getiren Sumpani, “Bence insanlar bu kadar güzel ve doğal bir kalça görmeye alışkın değiller. Sonunda estetik olduğunu düşünüyorlar. Bu soruyu kaç kez daha cevaplamak zorunda kalacağım? Tamamen doğal. Her gün spor yapıyorum ve vücudumla ilgileniyorum. Estetikle alakalı bir durum yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik

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