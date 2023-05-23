Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhodes sosyal medya orucunu bozdu! Süper mini spor taytıyla mest etti

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olarak kabul edilen Lana Rhoades, psikolojik ve fiziksel nedenlerden dolayı sektörden kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Emekliliğin ardından babasının kimliğini gizli tutmayı tercih ettiği oğlunu doğuran ve uzun bir süre adeta inzivaya çekilen Rhoades, sosyal medyaya belirli aralıklarla mola vermeyi seçiyordu. Bir süredir Instagram’da sessizliğini koruyan Rhoades, cesur pozuyla hayranlarının karşısına çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada uzun süredir gönderi paylaşımı yapmayan ve hayranlarıyla hikaye bölümünden iletişim kuran Rhoades, bu kez siyah spor bluz ile tayt takımıyla beğeni topladı. Süper mini taytıyla bir pencerenin önünde duran Rhoades, ellerini şortuna koyarak kalçasından aşağıya doğru indirerek poz verdi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Günden güne daha da güzelleşiyorsun” dedi.