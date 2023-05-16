Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Evinin penceresinden inşaat işçilerine seslendi... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi

Sosyal medya fenomeni Astrid Wett’in son paylaşımı kullanıcılar arasında tepkilere neden oldu. Fanatik bir Chelsea hayranı olan ve sık sık futbol takımının formasıyla verdiği pozlarla tanınan Wett TikTok’tan yaptığı paylaşımda herkesi şaşırttı. Evinin salonun penceresinin önüne geçen Wett önce pencereyi açtı ve inşaatın olduğunu alana doğru seslendi. Pencereyi kapatan Wett, bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini işçilere gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İnşaat işçilerinin şaşkın ve umursamaz tavırlarını da kaydeden Wett’in gönderisi kısa sürede 257 binden fazla izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eylemi saygısızlık olarak değerlendirmeyi seçti. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise durumu eğlenceli bulduklarını itiraf etti.