Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Evinin penceresinden inşaat işçilerine seslendi... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Evinin penceresinden inşaat işçilerine seslendi... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi

16.05.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Astrid Wett yaptığı son paylaşımlar hem gündeme gelmeyi hem de tepkilerin odağına yerleşmeyi başardı. Fenomen isim evinin penceresinden önce inşaat işçilerine seslendi ardından ise kendisini gördüklerine emin olduğunda bluzunu yukarı kaldırarak göğüslerini gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra tepkiler gecikmedi.

Sosyal medya fenomeni Astrid Wett’in son paylaşımı kullanıcılar arasında tepkilere neden oldu. Fanatik bir Chelsea hayranı olan ve sık sık futbol takımının formasıyla verdiği pozlarla tanınan Wett TikTok’tan yaptığı paylaşımda herkesi şaşırttı. Evinin salonun penceresinin önüne geçen Wett önce pencereyi açtı ve inşaatın olduğunu alana doğru seslendi. Pencereyi kapatan Wett, bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini işçilere gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

1

İnşaat işçilerinin şaşkın ve umursamaz tavırlarını da kaydeden Wett’in gönderisi kısa sürede 257 binden fazla izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eylemi saygısızlık olarak değerlendirmeyi seçti. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise durumu eğlenceli bulduklarını itiraf etti.

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

 “Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 Mayıs Salı: TV yayın akışı...16 Mayıs Salı: TV yayın akışı...
Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattıTransparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı
Süper mini elbisesiyle şov yaptı... “Umarım iç çamaşırı giymiştir”Süper mini elbisesiyle şov yaptı... “Umarım iç çamaşırı giymiştir”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.