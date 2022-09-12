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  4. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Cinsellik itirafı olay yarattı: Cinsel anlamda erkekleri kadınlardan daha iyi tanıyorum

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Cinsellik itirafı olay yarattı: Cinsel anlamda erkekleri kadınlardan daha iyi tanıyorum

12.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan’da yaşayan sosyal medya fenomeni Ala, cinsiyet değiştirme prosedürünü tamamladıktan sonra diğer kadınlardan farklı bir cinsel hayatı olduğunu söyleyerek sosyal medyanın gündemine yerleşti. Estetik prosedürlere binlerce sterlin harcadıktan sonra yeni bedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Ala, sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Tayvan’da yaşayan sosyal medya fenomeni Ala, 2020 yılının Eylül ayında cinsiyet değiştirme ameliyatı için Tayland’a uçtu. Transseksüel bir birey olan Ala, kadınsı görünümünü tamamlamak için estetik ameliyatlara 83 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 767 bin TL) harcadı. Cinsiyet değiştirme sürecinden sonra Ala, cinsel hayatının kapağını kaldırarak açıklamalarıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

DEFALARCA BIÇAK ALTINA YATTI

33 yaşındaki sosyal medyada fenomeni cinsiyet değiştirme prosedürü kapsamında göğüs rekonstrüksiyonu ameliyatı, östrojen tedavisi, popo kaldırma, elmacık kemiği küçültme, çene hattını yeniden şekillendirme ve diğer yüz düzeltmelerini içeren tam bir geçiş ameliyatını tamamladı. İyileşmek için aylarca bekleyen Ala, bu süreçte annesi ve erkek arkadaşının kendisine destek olduğunu dile getirdi. Cinsiyet değiştirme prosedürü ve estetik ameliyatlarını tamamladıktan sonra kendisini nihayet bir kadın gibi hissetmeye başladığını ifade eden Ala, cinsel hayatının bilinmeyen yönlerini paylaştı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER

SOSYAL MEDYADA POPÜLER
Geçiş ameliyatını ve ameliyat sonrasındaki güncellemelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Ala’nın Instagram’da toplam 266 bin takipçisi bulunuyor. Hayranlarının sıklıkla cinsel haytaına dair sorular sorduğunu dile getiren Ala, “Ben hala bir erkekken cinsel organımın en hassas noktalarını biliyordum. Şimdi bir kadın olarak bu bildiğim yönleri kendi cinsel deneyimimde kullanıyorum. Cinsel anlamda erkekleri kadınlarda daha iyi tanıyorum. Kadınlardan daha iyi olduğumu söylemeliyim” dedi.
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sosyal medya cinsiyet değiştirme cinsiyet değiştirme ameliyatı
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