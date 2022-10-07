Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid mutfaktan cesur pozunu paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Bir dönem yetişkin film yıldızı olarak ünlenen Riley Reid, yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekli olduktan sonra sosyal medyada hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Özel hayatından kesitler sunarak hayranlarının beğenisini toplayan Reid yaşamını Pasha Petkuns ile birleştirdi ve ikilinin bu beraberlikten bir çocukları dünyaya geldi. Ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından gösteren Reid, Instagram hesabından son olarak seksi bir pozunu yayınladı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Riley Reid, mutfakta bulaşık yıkadığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Gülümseyen atıştırmalık” notunu ekledi. Ünlü ismin çizgili gömleğini kalçasından yukarı kaldırarak iç çamaşırını gösterdiği pozu sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.



