Erkek arkadaşı 63, kendisini 30 yaşında! Aralarındaki 33 yıllık yaş farkı gündem oldu... "Parasını yemek için beraberdim ama aşık oldum"

30 yaşındaki Carrie Leigh ve 63 yaşındaki Randy ilk olarak sosyal medyada üzerinden bir flört uygulaması aracılığıyla tanıştılar. 30 yaşındaki Carrie Leigh, Rady'in sosyal medya paylaşımlarından maddi durumuna ilişkin bilgiler edindikten sonra onunla yakınlaşmaya karar verdi. İlk başta ilişkilerini ticari bir işlem olarak görüdğünü söyleyen Leigh, "Cömert yaşam tarzından büyük ölçüde etkilendim. Beni en çok çeken şey sık sık yaptığı tatillerdi. Ondan maddi olarak alacağımı alıp bu ilişkiyi sonlandırmayı planlıyordum ama işler hesapladığım gibi gitmedi" dedi.

Randy sayesinde hayatının daha iyi bir şekilde değişmeye başladığını gördüğünü ifade eden Leigh, "Bana 'Bir yıl verirsen hayatını değiştireceğim' dedi ve kesinlikle bunu yaptı. Parası için onunla birlikte olmadığımı net bir şekilde anladım. Birçok insan halka açık yerlerde bizimle dalga geçiyor. Restoranlarda öğle yemeği sırasında çoğu kez garson bana babamın hangi içkiyi içmek istediğini soruyor. Çoğu zaman bu işin peşini bırakıyorum ve yemekten sonra Randy'ye bir öpücük vererek bitiriyorum" dedi.