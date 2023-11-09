Erkek arkadaşı 63, kendisini 30 yaşında! Aralarındaki 33 yıllık yaş farkı gündem oldu... "Parasını yemek için beraberdim ama aşık oldum"

30 yaşındaki Carrie Leigh ve 63 yaşındaki Randy ilk olarak sosyal medyada üzerinden bir flört uygulaması aracılığıyla tanıştılar. 30 yaşındaki Carrie Leigh, Rady'in sosyal medya paylaşımlarından maddi durumuna ilişkin bilgiler edindikten sonra onunla yakınlaşmaya karar verdi. İlk başta ilişkilerini ticari bir işlem olarak görüdğünü söyleyen Leigh, "Cömert yaşam tarzından büyük ölçüde etkilendim. Beni en çok çeken şey sık sık yaptığı tatillerdi. Ondan maddi olarak alacağımı alıp bu ilişkiyi sonlandırmayı planlıyordum ama işler hesapladığım gibi gitmedi" dedi.
Randy ise sevgilisinin ilk başlardaki tavrının tamamen değiştiğini söyleyerek, "Carrie'nin beni param için kullandığını sanmıyorum çünkü bana davranışlarında bir değişiklik gördüm. Başlangıçta evet ama son 2-3 yıldır hayır" diye konuştu.