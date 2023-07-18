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Herkes bu belediye başkanını konuştu! Kendisi 65 karısı 16 yaşında... “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

18.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ve gençler kategorisindeki güzellik yarışması ikincisi 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo evlenmişti. İkilinin evlilikleri eleştiri oklarının hedefi olurken Karayipler’deki balayı da gündem yarattı. Dehaini, 16 yaşındaki eşinin okula devam ettiğini söyleyerek, “Balayımız bitince okuluna geri dönecek” dedi.

Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ve 16 yaşındaki güzellik kraliçesi eşi Kauane Roda Camargo, Aruba’da tatil yapıyorlar. Kauane eşiyle tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşınca yeniden gündem yaratmayı başardı. Hakkında olumsuz yorumlara cevap veren Kauane, “Açıkçası umrumuzda değil. Biz çok mutluyuz” diye konuştu.

OKULUNA GERİ DÖNECEK

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Brezilya’da gerçekleşen nikah töreninden sadece birkaç gün öncesinde 16 yaşına giren Kauane Rode Camargo evliliğinin eğitim hayatında hiçbir şeyi etkilemediğini söyledi.

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Eşinin okula geri döneceğini belirten Dehaini, “Tatilimizin bitiş tarihini onun okula göre ayarladık. Kesinlikle okuluna devam edecek” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Brezilya balayı

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