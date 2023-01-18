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Türkiye’yi terk eden öğretmen Amerika’ya yerleşerek yetişkin film yıldızı oldu! “Kimse konuşmuyor ama herkes izliyor”

18.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlikten istifa ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Alara ismiyle tanınan bir Türk yetişkin film sektörüne giriş yapma sürecinden bahsederek bir anda popüler oldu. Amerika’ya ilk taşındığından bir süre öğretmenlik yaptığını ve daha sonra yetişkin film yıldızı olarak kariyerini değiştirdiğin ifade eden Alara, Türkiye’de yetişkin filmine olan bakışı anlattı.

Türkiye’yi terk eden öğretmen Amerika’ya yerleşerek yetişkin film yıldızı oldu! “Kimse konuşmuyor ama herkes izliyor”

Adını “Alara” olarak açıklayan Türk bir kadın, öğretmenlikten ayrıldıktan sonra Türkiye’yi terk ettiğini söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşti. ABD’ye göç ettikten sonra bir süre öğretmenlik yapan ancak yetişkin film sektörüne girerek radikal bir değişiklik yapan Alara, Türkiye’de yetişkin film sektörüne dair oluşan bakış açısından katıldığı bir programda söz etti. Program sunucuları "Daha önce hiç bir Türk'e rastlamadım" diyerek Alara’ya Türkiye’de yetişkin filmi izleme alışkanlığını sordular. Alara’nın samimi açıklamaları herkesi şaşırttı.

“HERKES İZLİYOR”

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Türkiye’de yetişkin filmlerinin toplumsal olarak konuşulmayan bir konu olduğunu dile getiren Alara, “Hiç kimsenin konuşmadığı bir konu ama herkes izliyor. Ben bir süre önce izlemeyi bırakmıştım ama yeniden başladı. Çünkü işin içine girdiğimde olaylara daha farklı bir gözle bakmaya başladım” diye konuştu.

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