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Çevrimiçi ders işlerken görüntü donma numarası yapan öğrenci yakayı böyle ele verdi! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

14.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle birlikte çevrimiçi ders uygulaması pek çok kişinin kurtarıcısı olmayı başardı. İsmi Duygu olarak açıklanan bir öğrencinin çevrimiçi ders sırasında öğretmeninin sorusuna cevap vermemek için “Görüntüm dondu” numarası yaptığı anlar sosyal medya gündem oldu. Öğrenciyi kardeşinin odaya girmesi ele verdi.

Çevrimiçi bir ders sırasında öğretmeninin kendisine bir soru yönelttiği Duygu ismindeki bir öğrencinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Öğretmeninin “Duygucuğum anlatmak ister misin arkadaşlarına? İnternetinde sıkıntı mı var?” dediği anlarda öğrenci hareketsiz bir şekilde ekrana bakmayı sürdürüyordu. Öğretmen ve arkadaşları öğrencinin internetinin kesildiğini düşünürken gerçek bambaşka çıktı.

KARDEŞİ YAKAYI ELE VERDİRTTİ

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Görüntüsünün hareketsiz kaldığı anlarda öğrencinin arkasından kardeşinin yürümeye başlaması yakayı ele vermesine neden oldu. “Görüntüm dondu” numarası yapan öğrencinin o anları sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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