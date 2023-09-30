Kendisi 18 sevgilisi 57 yaşında! "Sugar mommy" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... Lüks hayatına yorum yağdı

TikTok'tan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 18 yaşındaki Federico sosyal medya uygulamaları üzerinden sık sık lüks hayatını paylaşıyor. Kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Federico'nun kendisinden 39 yaş büyük bir kadınlar yaşadığı iddia edilen ilişki ise sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları bu ilişkiyi desteklerken bazıları ise tamamen karşı çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği ilişkilerinin detaylarını TikTok'tan yaptığı paylaşımlarla gösteren Federico, kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun kimse bana aşk ya da sevgi olduğunu söylemesin. Tamamen çıkar ilişkisi" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle tebrik ediyorum. Hep erkekler mi 'sugar dady' olacak?" yorumunu ekledi.