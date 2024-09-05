Herkes onu arıyordu! Nehirde yüzerken timsah tarafından korkunç bir saldırı sonucu ikiye bölündü... "Üst gövdesi, başı ve kolları henüz bulunamadı"

MYNET|DIŞ HABERLER 68 yaşındaki Yunus ismindeki adam eşine Peureulak Nehri'nde yıkanmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrılmıştı. Ancak birkaç saat sonra eve dönmeyi başaramadı ve boğulduğunu düşünerek nehrin bulunduğu alana gitti. Kıyıda sadece kocasının kıyafetlerini ve cep telefonunu buldu. Köylerine geri döndü ve yardım için polisi ve ailesini aradı.

Kurtarma ekipleri ve gönüllüler nehri taradılar ancak Yunus'un cesedini bulamadılar. Arama, ertesi sabah Yunus'un cesedinin kıyafetlerini bıraktığı yerden yaklaşık bir mil uzakta akıntıya kapılmış halde bulunmasıyla sona erdi. Bildirildiğine göre bir tahta dala takılmıştı ve vücudunun üst yarısı tamamen kayıptı.

Yetkililer, bir timsah tarafından saldırıya uğrayıp yutulduğuna inanıyor. Vücudunun kalıntıları toplandı ve cenaze töreni için eve götürüldü ancak üst gövdesi, başı ve kolları henüz bulunamadı.