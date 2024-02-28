Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını açınca gördüklerine inanamadı! Eşinin diğer sevgilileriyle olan mesajlaşmalarını okudu: "Karım vefat etti"

TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken bir kadın vefat eden eşinin ölümünden 3 yıl sonra dizüstü bilgisayarı aracılığıyla ortaya çıkan sırlarını paylaştı. TikTok paylaşımında genç kadın kocasının sevgilileriyle olan konuşmalarını ifşaladı. Merhum kocasının medeni durumunu bekar olarak açıkladığını ifade eden genç kadın, kocasının yalanları karşısında şaşkına döndüğünü belirtti.

"BENİ BAŞKA BİR ADAM İÇİN TERK ETTİ"

Vefat eden eşinin sevgililerine karısı tarafından aldatılan mağdur bir adam rolü yaptığını söyleyen genç kadın, "Mesajları okuduğumda inanamadım. 'Beni başka bir adam için terk etti', 'Beni ve kızımızı ikinci kez terk ediyor.' gibi şeyler yazıyordu" dedi.

Eşinin yazışmalarında sevgisiz bir evliliğe hapsolduğunu, eşinin vefat ettiğini ve kendisinin bekar bir baba olduğunu söylemesi üzerine genç kadın banka ekstrelerine göz attı ve bir sürprizle daha karşılaştı.

Genç kadın banka ekstrelerinde merhum kocasının yetişkinlere yönelik sitelerde yüzlerce dolar harcadığını ve çevrimiçi kız arkadaşlarına hediyeler gönderdiğini fark etti. Vefat eden eşine kızgın olduğunu dile getiren genç kadın, 'Sorularıma asla cevap alamıyorum. Gerçekten onu tanıyamamışım. Bu büyük bir hayal kırıklığıydı" dedi.