Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden müdür yardımcısı yakalandı! Ömür boyu öğretmenlikten men edildi

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Merseyside bölgesindeki bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 46 yaşındaki Julie Morris ve kocası David Morris 2018-2021 yılları arasında 13 yaşından küçük bir kız çocuğuna birçok kez istismarda bulunduğu için tutuklandı.

Mahkeme, David Morris'in bu iğrenç tacizi sık sık cep telefonuna kaydettiğini ve videolarda Julie Morris'in bu taciz gerçekleşirken duruma gülerek tepki verdiğini söyledi. Aynı zamanda ikili arasında geçen reşit olmayan çocuklara yönelik olarak yaptıkları cinsel içerikli konuşmalar ile görüntüler de mahkemede delil olarak kabul edildi.

OKULUYLA BAĞLANTILI DEĞİLDİ

Suçlamaların kapsamında Julie Morris'in okuluyla ilişkili olarak herhangi bir durumun belirlenmediği söylendi. Julie'in öğrencilerin fotoğraflarını çekip partnerine gönderdiğini belirten polis ekipleri görüntülerin uygunsuz veya suç teşkil eden nitelikte olmadığını ve 'çocuklardan herhangi birinin zarar gördüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığını' söyledi.

Çiftin 13 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarları Eylül 2021'de polisin David Morris'in tutuklanan başka bir kişiyle paylaştığı telefon mesajlarını takip etmesi ve polis memurlarının onun St Helens'teki evine baskın yapmasıyla ortaya çıktı.

CEZALARI KESİNLEŞTİ

İkisi tecavüz olmak üzere 18 cinsel suç işlediğini itiraf eden Julie Morris, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ehliyeti 4 yıl uzatıldı. Yedisi tecavüz olmak üzere 34 suçu itiraf eden David Morris, ehliyeti dört yıl uzatılarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.