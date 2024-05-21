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    4. Resmen seyyar tecavüz zindanı! Minibüsünde onlarca kadına tecavüz etti... Bagajından çıkanlar kan dondurdu: Oyuncaklar, ipler, kafes, yatak...

    Resmen seyyar tecavüz zindanı! Minibüsünde onlarca kadına tecavüz etti... Bagajından çıkanlar kan dondurdu: Oyuncaklar, ipler, kafes, yatak...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.05.2024 08:15
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    Eduardo Sarabia, kurbanlarını uzak bir yere götürüp onlara saldırmak için kullandığı iddia edilen minibüsüyle yakalandı. Sarabia tutuklanırken minibüsünün içinden çıkanlar şaşkına çevirdi. Minibüsün bagajında kafes, çocuk oyuncakları, ipler ve yıpranmış ve lekeli bir yatak bulundu.

    MYNET|DIŞ HABERLER Eduardo Sarabia , 12 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri ​​arasında Kaliforniya'daki Angleses Ulusal Ormanı yakınında minibüsünde iki kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. FOX LA'in haberine göre minibüs Sarabia'nın ihtiyaçları doğrultusunda cinsel saldırılarında kullanmak için hazırladığı eşyalarla doluydu.

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    Sarabia'nın kurbanlarını alıp tecavüz etmek üzere uzak bir yere götürmek için minibüsü kullandığı iddia ediliyor. Arka tarafında penceresi olmayan minibüsten elde edilen görüntüler kan dondurdu.

    Prezervatifler, ipler, hatta çocuk oyuncakları, aynı zamanda bir yatak, çok sayıda cep telefonu ve sabit disk de minibüsün içine saçılmıştı.

    Ayrıca arka kısmında kafes gibi dışarıdan kilitlenen metal bir bölme vardı. Sarabia'nın kurbanlarını menzil dışında bir yere götürürken bu kafeste tuttuğuna inanılıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz tecavüz dehşeti
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