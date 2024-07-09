Yürüyen merdivende ilginç anlar! Tırabzanlara ayaklarını koyarak oturdu... Güvenlik kamerası görüntüleriyle ifşa edildi

MYNET|DIŞ HABERLER Penang'ın ünlü turistik cazibe merkezi Penang Tepesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerinde bir kadının aşağı doğru inen yürüyen merdivenin korkuluklarına garip bir şekilde çömeldiği anlar yer aldı. Turizm merkezi yetkilileri tarafından sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerin sonrasında güvenlik uyarısı yapıldı.

Halka güvenlik protokollerini hatırlatan yetkililer Facebook paylaşımında, "Yürüyen merdiven kullanımı için güvenlik hatırlatıcısı. PHC, tüm ziyaretçilere yürüyen merdiven korkuluğu bandına basmamalarını tavsiye ediyor, çünkü bu sizin ve başkaları için bir güvenlik tehlikesi oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye ise, "Bu nasıl oturuş?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Nedenini anlamayamadığım bir hareket daha" yorumunda bulundu.