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    4. Sokak ortasında öpüşen bir çiftin yanına giderek onlara silah çekti! Canlı yayında dehşete düşüren anlar... Kick yayıncısı yasaklandı

    Sokak ortasında öpüşen bir çiftin yanına giderek onlara silah çekti! Canlı yayında dehşete düşüren anlar... Kick yayıncısı yasaklandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 15:50
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    Kick yayıncısı sokak ortasında birbirlerine sarılarak öpüşen bir çiftin yanına giderek canlı yayında onları uyardı. Çift ve yyaıncı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Kick yayıncısı ikiliye silah çekti. O anlar sosyal medyadan canlı yayınlanırken fenomen ismin Kick tarafından cezalandırılarak men edildiği söylendi.

    Sokak ortasında öpüşen bir çiftin yanına giderek onlara silah çekti! Canlı yayında dehşete düşüren anlar... Kick yayıncısı yasaklandı

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sokak ortasında elinde kamerayla canlı yayın yapan Kick fenomeni bir çifte denk geldi. Sokakta sarılarak birbirini öpen çifti gören fenomen duruma sinirlendi. Fenomenin tepkisi üzerine kadın adamın selfie çubuğuna bağlı bir telefon olan kamerasını kaptı ve tartışma hararetlendi.

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    Bu arbede sırasında yayıncı bir silah çıkardı ve kadına doğrulttu. Arka planda, kameramanın yayıncıya kadını vurması için çağrıda bulunduğu duyuldu.

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    Olayın sosyal medya kullanıcılar tarafından şikayet edilmesi üzerine Kick yetkilileri devreye girdi ve "Bu yayıncı, Kick personeliyle 7/24 sohbet özelliğimize bildirildiğinde derhal kalıcı olarak yasaklandı. Artık Kick'te değil" açıklamasıyla yayıncının men edildiğini duyurdu.

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