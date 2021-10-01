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Herkes onu konuşuyor! Reenkarnasyon iddialarını güçlendiren TikTok videosu sosyal medyada tartışma yarattı

01.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Anamanapia’ isimli TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoyla sosyal medyada ses getirmeyi başardı. Henüz yeni yürümeye ve konuşmaya başlayan oğlunun önceki hayatında araba kazası geçirdiğini söylediğini ifade eden Anna, herkesi şaşırttı. Anna, “Oğlum bebekken ona araba çarptığını 10 dakika boyunca anlattı” dedi ve bu anları videoya aldı. Paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Genç bir kadın olan Anna, oğlunun geçmiş yaşamında bir araba kazasında nasıl öldüğü hakkında bir hikaye anlatmasıyla dehşeti yaşadı. Bu anları videoya çeken Anna ve oğlunun arasındaki diyalog sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videoda annesi oğluna “Bebekken araba kazası geçirdin, öyle mi?” diye soruyor. Arka koltukta oturan oğlu ise “Bunu tekrara yaptım” diyerek cevap veriyor. Oğlunun anlattıkları karşısında şaşkına dönen anne ise “Yani geçmiş hayatında ezildin mi?” sorusunu yineleyerek şok ifadesiyle objektife bakıyor.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DESTEK ALDI

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Video 2 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları bu anlatılanların tamamen hayal gücünün bir ürünü olduğunu söylerken kimileri ise benzer durumları yaşadıklarını ifade etti. Bir kullanıcı ise, “Oğlum bana cennetten beni gördüğünü hatırladığını söyledi ve o zaman dört yaşındaydı. Ayrıca cennette bir kız kardeşi ve erkek kardeşi olduğunu ifade etti. İki kez düşük yaptım” yorumunu ekledi.

Bir başka kullanıcı ise, “Ortanca çocuğum Mars adında kırmızı bir gezegenden geldiğini söyledi. Orada yeraltında yaşadıklarını anlattı. Bunları ifade ettiğinde yaklaşık 2 yaşındaydı ve Mars’ın ne olduğu hakkında bir fikri olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Videonun tamamen annenin hayal ürünü olduğunu ifade eden kullanıcıların sayısı da az değildi. Paylaşımın altına çok sayıda “Hikayeyi anlatan annedir” yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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