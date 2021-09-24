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300 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı kadınının videosu sosyal medyada gündem yarattı

24.09.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekor kırdığı iddia edilen 300 yaşındaki Pakistanlı kadının videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. Videonun ardından sosyal medya âdeta ikiye bölündü. Çoğu kullanıcı 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını söylerken kimileri de inanmayı tercih etti.

118 yaşındaki Kane Tanako ‘Dünyanın En Yaşlı İnsanı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini almıştı. Ancak onu tahtından edecek bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan Pakistan’da yaşayan ve 300 yaşında olduğu iddia edilen kadının videosu Tanako’nun rekorunu ikiye katladı. Video tüm dünyada dikkat çekti ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Pakistanlı kadını alet eden kullanıcılar, “17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...”, “Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta”, “Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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