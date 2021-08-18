Amerikalı kahin Kathleen Roberts’tan akıl almaz iddia: Michael Jackson’un hayaletiyle evliyim

Marilyn Monroe'nun reenkarnasyonu olduğunu da iddia eden kahin Kathleen Roberts, Michael Jackson'ın önce onun çocuksu kişiliğine, küçük el ve ayaklarına ilgi duyduğunu belirtti. Sonrasında ise aralarında oldukça inişli ve çıkışlı bir ilişkinin başladığından söz etti. İlişkilerinde cinselliğin olmamasından şikayetçi olduğunu vurgulayan Roberts, Jackson’un kendisini vücut dansını yapmak ve kurabiye yemek için kullandığını anlattı. Uzun bir süre boyunca TikTok hesabından ünlü pop yıldızının hayaletiyle olan evliliğini anlattığı videolar yayınlayan Roberts, hesaplarının kapatılmasından sonra ise çeşitli gazete ile dergilere röportaj vermeye devam etti.

“EVLENME TEKLİFİ BÜYÜLEYİCİYDİ”

Roberts, Jackson’ın hayaletinin çok otoriter olduğunu ve düzenli olarak yaptığı hataları işaret ettiğini sözlerine ekledi. Aynı zamanda hayaletin sevgi gösterilmesinden hoşlanmadığını belirten Roberts, “Onu öpersem ya da fiziksel olarak romantizm başlatmaya çalışırsam beni örümcek görüntüleri ve ölü ceset görüntüleri ile korkutuyor” dedi.

İlişkisinde çok mutlu olduğunu ifade eden Roberts, düğününe dair detayları da paylaştı. Jackson’ın onu karısı olarak seçtiği için özel hissettiğini söyleyen Roberts, Michael'ın kendisine pembe bir nişan yüzüğü ile büyüleyici bir evlenme teklif ettiğini ve Martin Luther King Junior'ın düğünlerini yönettiğini iddia etti.



