Herkes para almak için milyonerin evinin önünde toplandı! Uzun kuyruklar oluştu: Bir günde 2 milyon baht (yaklaşık 2 milyon 120 bin TL) dağıttı

MYNET|DIŞ HABERLER "Ay Yeni Yılı" kutlamaları Tayland'ta hızlı bir şekilde başladı. 5.000'den fazla yerel insan, Ay Yeni Yılı sırasında geleneksel şanslı para almak için milyoner Preecha Presidentat'ın Udon Thani eyaletindeki evinin önünde toplandı. Preecha, insanlara para dağıtmak için 2 milyon baht (yaklaşık 2 milyon 120 bin TL) harcadı. Milyoner Preecha, Udon Thani eyaletindeki insanlara neşe getirmeyi amaçlayan bu programa her yıl devam etmeyi planladığını söyledi.

ÖNCE KAHVALTI İKRAM EDİLDİ

Ünlü iş insanının evinin önünde toplanan kalabalık için şanslı para dağıtımından önce kahvaltı ikramı yapıldı. Orada bulunanları karşılamak için çok sayıda büyük çadır kuruldu. Bu arada güvenliği sağlamak ve trafiği düzenlemek için polis, asker ve kurtarma güçleri görevlendirildi.

YAŞLI, KADIN, ÇOCUK VE ENGELLİLERE ÖNCELİK

75 yaşındaki Taylandlı milyonerden şanslı parayı ilk alanlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler oldu. Şanslı para almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren isimlerden biri olan 63 yaşındaki Pisamai Chaisoda, kendisinin ve torunlarının yiyecek almasına yardımcı olmak için yeterli olacağını umarak şanslı para almaya geldiklerini söyledi.

YENİ AY YILI NEDİR?

Yeni Ay Yılı, genellikle Ay takvimine dayanan bir yıl sistemini ifade eder. Bu takvim, Ay'ın Dünya etrafında döngüsel hareketine dayalıdır ve genellikle 354 veya 355 gün sürer. Yeni Ay, Ay'ın görünmediği dönemi ifade eder ve bu dönem, Ay takvimine göre bir ayın başlangıcı olarak kabul edilir.

Yeni Ay Yılı, özellikle tarım, dini festivaller ve bazı kültürel etkinlikler açısından önem taşır. Örneğin, Çin Yeni Yılı, Ay takvimine göre belirlenir ve genellikle Ocak sonu ile Şubat ortası arasında bir tarihte kutlanır. Bu tür kutlamalar, yeni bir döngünün başlangıcını simgeler.

Ay takvimine dayanan birçok kültürde, Yeni Ay Yılı, yenilenme, yeni başlangıçlar ve umut dolu bir yıl için yapılan hazırlık ve dileklerin ifadesi olarak görülmektedir.