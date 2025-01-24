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Sevgilisinin annesinden kot pantolonunu tamir etmesini istedi! Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 16:39
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TikTok'ta "chloedelacreme" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının annesinden kot pantolonunu onarmasını istediğinde, TikTok'ta viral olacak yürek ısıtan bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyordu. Chloe adındaki genç kızın paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Sevgilisinin annesinden kot pantolonunu tamir etmesini istedi! Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

MYNET|DIŞ HABERLER Chloe Legault adındaki Tiktok kullanıcısı hesabından yaptığı paylaşımında sevgilisinin annesinin kendisine hazırladığı sürprizi gösterdi. Legault, Isabella adındaki sevgilisinin annesinden kot pantolonundaki yırtığı dikmesini istedi. Müstakbel kayınvalide Isabelle Chloe'nin kot pantolonunu kendi oğlu Louis'in çocukluk pantolonundan aldığı bir yamayla onardı.

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Legault, pantolonunu alınca büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatırken, "Kot pantolonumda bir delik vardı ve düzeltilmesi gerekiyordu. Isabella bu görevi üstleneceğini söyledi ve ona pantolonumu verdim. Geri aldığımda ise bir yama gördüm ve yamanın sevgilim Louis'in çocukluk pantolonundan olduğunu söyledi. Bu sürprizi çok sevimli buldum" dedi.

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"ÖZEL BİR BAĞLANTIYI İFADE EDİYOR"

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Kendisi için bu jestin tamirden çok daha fazlası olduğunu ifade eden Legault, "Ben çok duygusal bir insanım, bu yüzden erkek arkadaşımın geçmişiyle elle tutulur bir bağlantının kot pantolonuma işlenmiş olmasını çok özel buldum. Özel bir bağlantıyı ifade ediyor. Ona dair küçük hatırlatıcılara sahip olmayı seviyorum. Özünde, bu sadece benimle erkek arkadaşım arasındaki değil, aynı zamanda benimle erkek arkadaşımın annesi arasındaki sevgi ve bağın bir ifadesi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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