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  4. Ailesi çok eşli bir tarikattı! "Kuzenimle evlendirmek istediler" diyen kadın kaçış hikayesini paylaştı: 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

Ailesi çok eşli bir tarikattı! "Kuzenimle evlendirmek istediler" diyen kadın kaçış hikayesini paylaştı: 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 09:29
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Priscilla Tucker, 'Kingston Group' olarak isimlendirilen bir ailenin içinde büyüdü. Kingston Grubu olarak bilinen 'çok eşli tarikat' aile içi evlilikleri savunan gizemli bir yapılaşmaydı. 17 yaşındayken ailesinden ve onların kurallarından kaçmayı başardığını dile getiren Tucker ailesinin sırlarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede viral oldu.

Ailesi çok eşli bir tarikattı! "Kuzenimle evlendirmek istediler" diyen kadın kaçış hikayesini paylaştı: 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah bölgesinde yaşayan Priscilla Tucker, çok eşliliği ve kendi ailenden biriyle evlenmeyi teşvik eden Kingston Group'ta büyüdü. Şu anda 27 yaşında olan ve ailesinden uzakta tamamen başka bir hayat yaşayan Tucker, 'tarikat' içindeki zamanını sosyal medyada ve podcast'lerde anlatıyor.

"KUZENİMLE EVLENECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

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Tucker, 17 yaşındayken kuzeniyle evlendirilmek istendiğini söyleyerek, "Bütün ailem kuzenimle evlenmemi istiyordu. Ama ben kuzenimle evlenmek istemiyordum. Bu yüzden ona bana evlenme teklif etmemesini söyledim ve o da bunu yapmayacağını söyledi.Bu benim için çok garip bir duyguydu çünkü onun annesi benim annemin kız kardeşiydi ve babam da onun babasının amcasıydı, yani her iki taraftan da akraba sayılırdım. Normalde Teşkilat'ta kuzeninizle evlendiğinizde, onunla oynayarak ve her şeyi onunla yaparak büyümezsiniz ama ben öyle yaptım çünkü annelerimiz kardeşti. Rahatsız edici bir soyağacı" dedi.

17 YAŞINDA KAÇMAYI BAŞARDI

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Tucker'in annesi onun kadınlara tarikatın öğretilerini öğrettiği bir kampa götürüleceğini söyleyerek kaçma operasyonuna yardım etti. 17 yaşındayken ailesinden kaçarak kendisine yeni bir hayat kurduğunu söyleyen Tucker, "Gecenin bir yarısı kaçıp Las Vegas'a giden bir otobüse bindim" diye konuştu.

Şimdi partneri ve kızıyla birlikte bambaşka bir hayat yaşadığını ifade eden Tucker, "Çok fazla sorun var ve dürüst olmak gerekirse, asıl sorunların zihinsel olduğunu düşünüyorum.Fiziksel sorunlardan bunu açıkça anlayabilirsiniz ama zihinsel sorunlar çok daha kötü" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika tarikat
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