4 yıldır market alışverişine gitmediğini övüne övüne anlattı! Evinde yok yok... "Tüm yiyeceklerimi çöp karıştırırken buluyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 30 yaşındaki Sofie Juel-Anderson, 4 yıldır süpermarkete yiyecek alışverişi yapmak için gitmediğini söyledi. Başlangıçta sadece belirlenmiş kutulardan taze ürünler alarak başladı; ancak kısa süre sonra haftalık alışverişinin tamamını karşılayabileceğini çöpleri karıştırarak bulabileceğini fark etti. Sosyal medya paylaşımında Anderson, artık tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı ve diş macunu gibi ev eşyalarını sadece süpermarketlerden satın alıyor ve 2024'te sadece 99 dolar (yaklaşık 3.529 TL) harcadı.

Biriktirdiği paranın kendisine seyahat etmesi için bir özgürlük alanı oluşturduğunu belirten Anderson, "Dört yıldır yiyecek alışverişi yapmıyorum. Aslında gitmeme gerek kalmıyor çünkü bütün yiyeceklerim çöpte oluyor. 2024 yılında süpermarkette sadece 99 dolar harcadım, bu harcamaların çoğu tuvalet kağıdı ve bulaşık deterjanı gibi gıda dışı ürünlere gitti. Biriktirdiğim para bana seyahat etme özgürlüğü sağlıyor. Paramın çoğunu seyahat etmeye ve dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarımı ziyaret etmeye harcadım" dedi.

SÜPERMARKET ATIKLARINI KARIŞTIRIYOR

Sosyal medyada çöp karıştırma kavramını duyduğunu hatta bu işi yaparak tüm hayatını sürdürenler olduğunu fark ettikten sonra harekete geçtiğini söyleyen Anderson, "Çöp karıştırma kavramını her zaman biliyordum ve bu konu hakkında çok meraklıydım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım, bu yüzden Sidney'deki bir süpermarket atık alanına bakmayı düşündüm ve bulduğum şey çılgıncaydı. İçi yiyecekle doluydu, bir kısmının son kullanma tarihi geçmişti ama çoğunun da geçmemişti. Her şey orada başladı. Benim için bir hazine avı gibiydi. Çöp kutularında çok fazla iyi yiyecek olduğunu hemen fark ettim ve artık alışverişe gitmeme gerek kalmadı" diye konuştu.