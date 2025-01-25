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Yaşlı bakımevi hemşiresi ölüm anında insanların salgıladığı kokuyu anlattı! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 08:01
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yaşlı bakımevinde hemşire olarak görev yapan Julie McFadden sosyal medyadan insanların ölüm anına yaklaştıklarını gösteren belirtileri anlatıyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenen hemşire son olarak ölüm kokusuna dair insanlardan gelen soruları yanıtladı.

Yaşlı bakımevi hemşiresi ölüm anında insanların salgıladığı kokuyu anlattı! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

MYNET|DIŞ HABERLER Yaşlı bakımevinde hemşire olarak görev yapan Julie McFadden yüzlerce ölüm gördüğünü dile getirerek insanların ölüme yaklaştığı anda ortaya çıkan durumlara ilişkin bilgilendirmeleri sayesinde sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İnsanların kendisine sevdiklerinin yaşamlarının sonlarına doğru neden farklı koktuğunu sorduğunu anlatan McFadden bu duruma vücudun çürümesi sırasında açığa çıkan iki gazın neden olduğunu söyledi.

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'Ölüm kokusu' olarak adlandırılan kokuya ilişkin olarak bilgilendirme yapan hemşire, "Putresin ve kadaverin... Bir bedenden çıkan ve ölüm kokusunu oluşturan gazlardır. İnsanlar bana sürekli 'Sevdiğim kişiden belirli bir koku alıyorum. Nedeni ne?' diye soruyorlar. Bu gazlar neden oluyor. Bunlar ölümün kendine özgü kokusundan sorumlu olan iki gazdır. Bunlar ornitin ve lizin aminoasitlerinin bakteriler tarafından parçalanmasıyla üretilir. Çoğu kişi bu durumu 'daha önce hiç koklamadığım bir şey' diyerek tarif ediyor" dedi.

ÖLÜME YAKLAŞAN İNSANLARDA DA OLUYOR

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Koku genellikle ölmüş insanlarla ilişkilendirilse de, yakında ölecek olan insanların üzerinden ölümün kokusunu alabildiklerini söyleyenler de var. İnsanların hayatlarının son günlerinde de benzer bir kokunun ortaya çıktığını söyleyen hemşire, "Ölmekte olan kişinin metabolizmasında meydana gelen değişiklikler, nefesinin, cildinin ve vücut sıvılarının oje çıkarıcıya benzer belirgin bir kokuya sahip olmasına neden olabilir. Eğer bir bağırsak ya da mide hastalığından vefat yaşanıyorsa bu koku daha da güçlü olabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hemşire koku
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