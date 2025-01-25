Yaklaşan treni ne duydu ne de gördü! Tren istasyonunda fotoğraf çektirmek isteyen turist trenin altına sürüklendi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Shifen kentinde Michelle isimli bir kadın istasyonda trenin geçtiği platforma çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Kollarını açarak poz verdiği sırada hızla gelen tren genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru düşen kadın trenin alt kısmına sürüklendi.
Kaza görüntüleri anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
36 yaşındaki Filipinli vatandaş Michelle kaldırıldığı hastanede hayata tutunmayı başardı. Başında, göğsünde ve pelvisinde çok sayıda kırık ve morarma meydana geldiği belirtildi.
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