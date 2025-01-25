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Yaklaşan treni ne duydu ne de gördü! Tren istasyonunda fotoğraf çektirmek isteyen turist trenin altına sürüklendi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 08:55
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Tayvan'daki bir tren istasyonunda fotoğraf çektirmek isteyen bir turist korkunç bir kaza atlattı. Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde turist kollarını iki yana açarak poz vermeye başladı. Ancak o sırada treninin geldiğini ne gördü ne de duydu. Peronda bulunan diğer yolcuların dehşet dolu bakışları arasında trenin altına doğru sürüklenen kadın ciddi şekilde yaralanmasına rağmen kaldırıldığı hastanede iyileşti.

Yaklaşan treni ne duydu ne de gördü! Tren istasyonunda fotoğraf çektirmek isteyen turist trenin altına sürüklendi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Shifen kentinde Michelle isimli bir kadın istasyonda trenin geçtiği platforma çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Kollarını açarak poz verdiği sırada hızla gelen tren genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru düşen kadın trenin alt kısmına sürüklendi.

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Kaza görüntüleri anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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36 yaşındaki Filipinli vatandaş Michelle kaldırıldığı hastanede hayata tutunmayı başardı. Başında, göğsünde ve pelvisinde çok sayıda kırık ve morarma meydana geldiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Tayvan tren kaza
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