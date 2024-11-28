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  4. Hiç beklemiyordu! Garaj kapısını açar açmaz devasa piton saldırdı: Korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

Hiç beklemiyordu! Garaj kapısını açar açmaz devasa piton saldırdı: Korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

28.11.2024 12:01
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 12:01
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Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Rachel Jelley isimli bir kadın evine geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Genç kadın otomatik garaj kapısının açılmasını beklerken bir anda karşısında devasa piton gördü. Pitonun Jelley'in üzerine doğru hamle yapmasına üzerine kadın koşarak uzaklaştı.

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Rachel Jelley isimli bir kadın evine gelip garajının kapısını açtığında pitonla göz göze geldi.

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Storyful'a göre Jelley, garajdan birkaç vida almaya çalışırken sürüngenin yüzünün sadece birkaç santim ötesinden geçti. Jelley büyük bir korkuyla sürüngeni görür görmez kaçmaya başladı.

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Storyful'un haberine göre, Currumbin Waters'da yaşayan Avustralyalı Rachel Jelley, yılanın yıllardır mülküne düzenli olarak geldiğini ve onu mülkünden men etmeye niyeti olmadığını açıkladı. Jelley, "Daha sonra tekrar yukarı çıktı ve kirişin üzerinde rahat bir şekilde oturdu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya piton
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