Hiç beklemiyordu! Garaj kapısını açar açmaz devasa piton saldırdı: Korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Rachel Jelley isimli bir kadın evine gelip garajının kapısını açtığında pitonla göz göze geldi.

Storyful'a göre Jelley, garajdan birkaç vida almaya çalışırken sürüngenin yüzünün sadece birkaç santim ötesinden geçti. Jelley büyük bir korkuyla sürüngeni görür görmez kaçmaya başladı.

Storyful'un haberine göre, Currumbin Waters'da yaşayan Avustralyalı Rachel Jelley, yılanın yıllardır mülküne düzenli olarak geldiğini ve onu mülkünden men etmeye niyeti olmadığını açıkladı. Jelley, "Daha sonra tekrar yukarı çıktı ve kirişin üzerinde rahat bir şekilde oturdu" dedi.