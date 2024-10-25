TikTok'ta paylaşıldı! Bir gören bir daha baktı... Koca şehri bir apartmana sığdırmışlar... Tam 20 bin kişi yaşıyor: Kirasını duyan inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER 200 metre yüksekliğinde ve 260 bin metrekarelik bir alana sahip olan Çin apartman kompleksi, Hangzhou merkezi iş bölgesindeki en büyük binalardan biri. Apartman kompleksinde yemek katından berbere, tırnak salonlarına, yüzme havuzlarına, internet kafelerden orta ölçekli süpermarketlere kadar her şey var.

"fatheristheone" adlı kullanıcının TikTok'a yüklediği videoda apartmanın detayları sunuldu. Apartmanda çoğunlukla öğrenciler, mezunlar ve henüz evlenmiş çalışanların yaşadığı belirtildi.

Yerel haber kaynaklarına göre penceresiz küçük dairelerin aylık maliyeti genellikle 210 dolar (yaklaşık 7 bin 199 TL), balkonlu büyük mülkler ise aylık 570 dolar (aylık 19 bin 541 TL) olarak açıklandı.