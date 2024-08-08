İşkence evi tasarladı! Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü... Detaylı itirafları kan dondurdu: Dinleyemeyip mahkemeyi terk ettiler

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'de yaşanan bir olay kan dondurdu. 53 yaşındaki Adam Britton isimli bir adam nakliye konteynerinde hayvanlara yönelik istismar ve vahşi cinsel ilişkiye ilişkin 56 suçlamayı itiraf etti. Hakim, Britton'ın suçlarının yayınlanmayacak kadar vahşi detayları içeren itirafı sırasında insanları duruşma salonunu terk etmeleri konusunda uyardı.

Britton, hayvanlara işkence yapmak için uzak arazisindeki bir nakliye konteynerini kullandı. Benzer düşüncedeki kişilerle etkileşime geçmek için iğrenç görüntüleri Telegram'da bir dizi sahte isimle yayınladı. Britton, , 39 hayvanın ölümüne yol açan iğrenç saldırıların başlamasından sekiz yıl sonra 2022 yılının Nisan ayında tutuklandı. Polis, aralarında bilgisayar, telefon, kamera, harici sabit disk, alet ve silahların da bulunduğu 44 eşyaya el koydu. Ayrıca dizüstü bilgisayarlarından birinde çocuk istismarı içerikli 15 dosya bulundu.

Britton hayvan istismarı ve işkenceyle öldürme nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hayatının geri kalanında herhangi bir memeli hayvana sahip olması yasaklandı.