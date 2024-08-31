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    4. 3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kafasını telefondan kaldırmadı! Kılını bile kıpırdatmadan öylece durdu

    3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kafasını telefondan kaldırmadı! Kılını bile kıpırdatmadan öylece durdu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 08:52
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    Çin'in Fujian kentinde meydana gelen olayda, üç yaşındaki küçük bir çocuk evlerinin önündeki nehirde oyuncaklarını yıkamak isterken boğuldu. O anlarda büyükbabasının gözetiminde olan küçük çocuk dengesini kaybedince nehre düştü. Torunuyla ilgilenmek yerine cep telefonuyla uğraşan büyükbaba küçük çocuğun boğulduğunu bile fark etmedi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kafasını telefondan kaldırmadı! Kılını bile kıpırdatmadan öylece durdu

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Fujian kentinde , üç yaşındaki küçük bir çocuk büyükbabasından evlerinin önündeki nehirde oyuncaklarını yıkamak için izin istedi. Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Douyin'de paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde büyükbaba torunun yardım çığlıklarını duymadı. Çünkü telefonuyla ilgileniyordu. Küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

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    Yapılan arama kurtarma çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedeni ve nehre yıkamak için götürdüğü oyuncakları bulundu.

    "BU OĞLUMUN SON GÖRÜNTÜLERİ"

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    3 yaşındaki küçük çocuğun annesi olaya ilişkin olarak, "Büyükbaba kendini büyülenmiş hissettiğini ve torununun onu çağırdığını duymadığını söyledi. Ayrıca telefonuna baktığını bilmediğini de söyledi. Bu, oğlumun hayatındaki son görüntüsüydü" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin boğulma
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