3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kafasını telefondan kaldırmadı! Kılını bile kıpırdatmadan öylece durdu

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Fujian kentinde , üç yaşındaki küçük bir çocuk büyükbabasından evlerinin önündeki nehirde oyuncaklarını yıkamak için izin istedi. Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Douyin'de paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde büyükbaba torunun yardım çığlıklarını duymadı. Çünkü telefonuyla ilgileniyordu. Küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedeni ve nehre yıkamak için götürdüğü oyuncakları bulundu.

"BU OĞLUMUN SON GÖRÜNTÜLERİ"

3 yaşındaki küçük çocuğun annesi olaya ilişkin olarak, "Büyükbaba kendini büyülenmiş hissettiğini ve torununun onu çağırdığını duymadığını söyledi. Ayrıca telefonuna baktığını bilmediğini de söyledi. Bu, oğlumun hayatındaki son görüntüsüydü" dedi.