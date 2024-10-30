Kulağına sinek kaçan adamın tedavisini saniye saniye gösterdi! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan ve yurt dışında kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir hastanın kulağında bulunan sinek doktor tarafından büyük bir titizlikle çıkartıldı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede kullanıcılar tarafından viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yüklendi" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En çok korktuğum şeylerden birisi kulağıma sinek kaçması" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir de canlı" yorumunda bulundu.