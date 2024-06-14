Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla saniye saniye o anları kaydetti... Aldatan eş kendisini savundu

Çin'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam karısını başka bir adamla yatakta tamamen çıplak bir şekilde yakaladı. Kocasının kendilerini yakalaması üzerine büyük bir soğukkanlılıkla hareket eden kadın kendisini savundu.

Yüzleşmekten çekinmeyen kadın kocasına "Kendi hatalarını kabul et" diyerek bağırdı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hemen boşanmalı. Bir daha onlarla aynı yerde bile bulunmamalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçektne çok kötü bir durum" yorumunu yaptı.