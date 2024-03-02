Milyerder kocasının katı kurallarını anlattı! Sosyal medyadan yorum yağdı: "Kendi yemeğimi pişirmeme ve evimi temizlememe izin vermiyor"

Milyarder bir adamla evli olan ve sıklıkla lüks yaşamına dair paylaşımlarda bulunan Sofia Kralow isimli kullanıcı uyması gereken bazı katı kuralları olduğunu açıkladı.TikTok'ta 130 bine ulaşan bir takipçi kitlesine sahip olan genç kadın, "İstediğim her şeyin gerçekleştiği, kendi tezahür etmiş hayal dünyamda yaşıyorum. Ancak uymam gereken bazı kurallar var" dedi.

Eşiyle birlikte Dubai'de yaşayan ev hanımı, kocasının kurallarından söz ettiği paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Fenomen isim, "Birincisi kendi yemeğimi pişirmeme ve evimi temizlememe izin vermiyor. Çünkü bu temizlikçinin işi. İkincisi tek başıma bir yere gitmeme izin vermiyor. Özel bir şoför kullanmam gerekiyor. Üçüncüsü kendi paramı harcayamıyorum. Alışveriş yapacağım zaman onun bana verdiği kredi kartlarını kullanmak zorundayım" dedi.

Son olarak Sofia, kendi makyajını yapmasına izin verilmediğini ve bunu profesyonellere yaptırması gerektiğini açıkladı.

Sofia'nın paylaşımı kısa sürede 21 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayattaki amacın sadece para peşinde koşmak" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayallerimi yaşamak nasıl bir duygu?" yorumunu yaptı.