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    4. Hindistan'da İspanyol gezgin çifte iğrenç saldırı! 7 farklı adam tarafından tecavüze uğradı... O anları bu şekilde anlattı!

    Hindistan'da İspanyol gezgin çifte iğrenç saldırı! 7 farklı adam tarafından tecavüze uğradı... O anları bu şekilde anlattı!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    03.03.2024 11:28
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    Ulusal suç kayıt bürosunun verilerine göre günde 90 kadının tecavüze uğradığı Hindistan'da bu sefer de İspanyol gezgin bir çift dehşeti yaşadı. Dünyayı motorla gezen çift dinlenmek için yol kenarında çadır kurdu. Bir süre sonra çadırına gelen 7 kişinin saldırısına uğrayan çift, yaşadıkları korkunç anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda çiftin darp edildiği gözlerden kaçmazken, kadının 7 farklı kişinin tecavüzüne uğradığı ifade edildi...

    Hindistan'da İspanyol gezgin çifte iğrenç saldırı! 7 farklı adam tarafından tecavüze uğradı... O anları bu şekilde anlattı!

    Kadının kocasının boynuna bıçak dayayarak ölümle tehdit eden grup, kadına da tecavüz etti. Olay sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çiftin görüntüleri Hindistan'ı ayağa kaldırdı. Ünlü Bollywood yıldızı olayla ilgili, "Yazıklar olsun çürümüş toplumumuza" ifadelerini kullandı.

    "DÖVDÜLER, SOYDULAR VE 7 ADAM BANA TECAVÜZ ETTİ"

    Kadın ve kocası, Cuma gecesi Hindistan'ın doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kurdukları bölgede saldırıya uğradı.

    İspanyol gezginlerin Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    “Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz.Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı"

    Öte yandan videoda alt dudağı şiş olan adamın İspanyolca şöyle dediği duyuldu: "Boynuma bıçak dayadılar ve beni öldüreceklerini söylediler"

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    7 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI VE SUÇU İTİRAF ETTİ

    Times of India'nın haberine göre, Dumka'da bir polis memuru olan Pitamber Singh Kherwar, tüm sanıkların kimliğinin tespit edildiğini ve tutuklanan dört kişinin kadına tecavüz ettiklerini itiraf ettiğini söyledi.

    Polis, kadının tıbbi muayenesinde cinsel saldırıya uğradığının doğrulandığını ve çiftin Dumka'daki yerel bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

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    PAKİSTAN VE BANGLADEŞ'TEN SONRA HİNDİSTAN'A GELMİŞLERDİ

    Gezgin çift, Güney Asya'daki bisiklet turunun yarısındaydı ve Pakistan ve Bangladeş'e seyahat etmişti. Yetkili isimler çiftin, Batı Bengal üzerinden Hindistan'a girdikten sonra Nepal'e doğru yola çıktıklarını söyledi.

    ÇADIRLARINA BİR ANDA 7 KİŞİ SALDIRMIŞ

    Çadırlarını ana yoldan yaklaşık 2 km uzakta, yarı ormanlık bir alana kuran çifte, bir süre sonra yaklaşık yedi kişi saldırdı. Çiftin eşyalarına da el koyan şüpheliler aynı gece saat 23.00 sıralarında bir polis aracını görünce durdur ve olayı anlattı. Çift, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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    İSPANYOL BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ

    EuroNews'in haberine göre, Hindistan'daki İspanyol büyükelçiliği yerel yetkililerle temas halinde ve bölgeye kişisel bir temsilci gönderdi.

    Acı çeken çiftin videosu sosyal medyada viral olurken birçok kişi öfkesini dile getirdi.

    BOLLYWOOD'UN YILDIZINDAN AÇIKLAMA: YAZIKLAR OLSUN ÇÜRÜMÜŞ TOPLUMUMUZA

    Bollywood oyuncusu Richa Chadha olayla ilgili şunları söyledi:

    "Utanç verici! Hintliler yabancılara kendi kadınlarına davrandıkları gibi davranıyorlar. Yazıklar olsun çürümüş toplumumuza."

    HİNDİSTAN'DA GÜNDE 90 KADINA TECAVÜZ EDİLİYOR

    Ulusal Suç Kayıt Bürosu verilerine göre 2022 yılında Hindistan'da günde 90'a yakın tecavüz vakası bildirildi. Bununla birlikte, mağdurlara yönelik polis soruşturmalarına duyulan güven eksikliği nedeniyle vakaların önemli bir kısmının bildirilmemesi yüzünden gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.


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    tecavüz Gezgin Hindistan ispanyol saldırı
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