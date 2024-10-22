Kızının cenaze töreninde tabutun içinde elinin hareket ettiğini gördü! Bir değil tam iki kez öldü: "Zaten yıkılmıştık"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Correia Pinto kentinde hayatını kaybeden 8 aylık Kiara Crislayne de Moura dos Santos isimli bebek için cenaze töreni düzenlendi. Bir akraba Kiara'nın parmaklarına dokunduğunda, sekiz aylık bebek onları sıkıca kavradığını gördü ve bebeğin hala nefes aldığı fark edildi. Doktorlar öldüğünü düşündükten yaklaşık 16 saat sonra Kiara tekrar hastaneye kaldırıldı.

Şok edici olay, Kiara'nın cesedinin Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Correia Pinto kentindeki Faustino Riscarolli Hastanesi Vakfı'ndan alınarak cenaze evine götürülmesinin ardından yaşandı.

"ZATEN YIKILMIŞTIK"

Kiara'nın acılı babası Cristiano Santos, bebeğinin hastaneye kaldırıldıktan sonra yeniden hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Zaten yıkılmıştık. Sonra biraz umut geldi ama sonra bu oldu" ifadelerini kullandı.