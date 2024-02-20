Halayda kıskançlık krizi! Eşinin yanına giren kadına anında müdahale etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada viral olan görüntülerde bir kadın eşiyle birlikte halay çektiği düğünde başka bir kadının aralarına girmesi üzerine adeta küçük çaplı bir kıskançlık krizi geçirdi. Durumu fark eden kadın ve görümcesi ani bir müdahale ile kadını eşinin yanından uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Genç kadının, "Kocamın eline giren kızı görümcemle halaydan nasıl çıkartıyorum. Siz tanımadığınız bir erkeğin yanında iki tane bayan varken halayda eline girer miydiniz?" notuyla yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları hak verdiğini söylerken bazıları ise hareketi gereksiz bulduğunu dile getirdi.