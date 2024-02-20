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    4. Halayda kıskançlık krizi! Eşinin yanına giren kadına anında müdahale etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Halayda kıskançlık krizi! Eşinin yanına giren kadına anında müdahale etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 07:49 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kısa sürede kullanıcılar arasında ilgi çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde bir kadın katıldığı düğünde horon oynarken kameralara yansıdı. Halay çekerken kocasıyla kendisinin arasına bir kadının girmesi üzerine kıskançlık krizi yaşayan eş duruma anında müdahale etti. O anlar sosyal medya gündem oldu.

    Sosyal medyada viral olan görüntülerde bir kadın eşiyle birlikte halay çektiği düğünde başka bir kadının aralarına girmesi üzerine adeta küçük çaplı bir kıskançlık krizi geçirdi. Durumu fark eden kadın ve görümcesi ani bir müdahale ile kadını eşinin yanından uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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    Genç kadının, "Kocamın eline giren kızı görümcemle halaydan nasıl çıkartıyorum. Siz tanımadığınız bir erkeğin yanında iki tane bayan varken halayda eline girer miydiniz?" notuyla yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları hak verdiğini söylerken bazıları ise hareketi gereksiz bulduğunu dile getirdi.

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