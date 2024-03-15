İşinden kovulduğu anı gizlice kaydederek sosyal medyadan paylaştı! Milyonlarca izlenmeye ulaştı: Pişman değilim

İşten çıkartılma anını paylaştığı için pişman olmadığını dile getiren Pietsch, "Size şunu söyleyeyim, bir şirketin beni nasıl kovduğunu gösteren bir video paylaştığım için veya neden işten çıkarıldığıma dair sorular sorduğum için beni işe almak istemeyen bir şirket asla çalışmak isteyeceğim bir şirket değildir" diye konuştu.