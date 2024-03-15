İşinden kovulduğu anı gizlice kaydederek sosyal medyadan paylaştı! Milyonlarca izlenmeye ulaştı: Pişman değilim

TikTok'ta 'birttanypeachh' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Brittany Pietsch, çalıştığı şirketin insan kaynakları departmanının kendisiyle yaptığı toplantıyı kaydederek kovulduğu anın videosunu sosyal medyadan paylaştı.
İnsan kaynaklarıyla aralarında geçen toplantıyı paylaşan Pietsch, İK temsilcisinin kovulmasının gerçek nedenini açıklamadığını söyleyerek işini sonlandırdığını ifade etti.
Paylaşımın sosyal medyada viral olmasından sonra LinkedIn'e konuşan Pietsch, klipte sorun bulan bir şirkette asla çalışmak istemeyeceğini söyleyerek, "Bu konuyu asla kafamda canlandıramayacağım. Biz çalışanlar olarak iki hafta önceden bildirimde bulunmamız bekleniyor ve yine de roller tersine döndüğünde en ufak bir saygıyı bile hak etmiyoruz öyle mi?" dedi.
İşten çıkartılma anını paylaştığı için pişman olmadığını dile getiren Pietsch, "Size şunu söyleyeyim, bir şirketin beni nasıl kovduğunu gösteren bir video paylaştığım için veya neden işten çıkarıldığıma dair sorular sorduğum için beni işe almak istemeyen bir şirket asla çalışmak isteyeceğim bir şirket değildir" diye konuştu.
The Wall Street Journal'a verdiği röportajında Pietsch, "Bunu paylaştığım için pişman değilim. İnsanlardan bana 'Keşke ben de senin gibi kendimi savunabilseydim' diyen çok sayıda mesaj aldım" ifadelerini kullandı.