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    4. Sosyal medya bu iki videoyu konuşuyor! Biri mühendis diğeri bankacı iki kadın anlattı herkes aynı yorumu yaptı: 'Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz'

    Sosyal medya bu iki videoyu konuşuyor! Biri mühendis diğeri bankacı iki kadın anlattı herkes aynı yorumu yaptı: 'Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz'

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    26.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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    Türkiye'de endüstri mühendisi olarak kurumsal bir şirkette çalışırken işi bırakıp Hollanda'ya giderek kuryeliğe başlayan kadın ile yine Türkiye'de bankacı bir kadının aldığı maaşla diğer mesleklerin maaşlarını kıyasladığı video sosyal medyada gündem oldu.

    Türkiye'de çalışan bankacı kadının çektiği video geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Kendisinin birçok eğitimi olduğu ve lisans mezunu olduğunu ifade ettiği videoda asgari ücrete çalıştığını belirten bankacı kadının videosu, yine Türkiye'de mühendisken işi bırakarak Hollanda'da kuryeliğe başlayan bir kadının videosuyla kıyaslatıldı.

    kıyas

    TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİĞİ BIRAKIP HOLLANDA'DA KURYE OLDU

    Sosyal medyada büyük ses getiren o videodaki kadın, "Türkiye'de mühendis olacağıma Hollanda'da kurye oldum. Aslında endüstri mühendisiyim. Türkiye'de kurumsal şirketlerde çalıştım. Hollanda'da 6 aydır kuryelik yapıyorum. Daha çok sevdiğim yönlerini anlatacağım. Tek başına çalışabilmek. Hiç kimseye hesap vermem gerekmiyor. Müdürüm yok bu çok hoşuma gidiyor. İşe gidip gelirken kaybettiğim yüzlerce saat yok. Hangi gün, saat kaçta, kaç saat çalışabileceğime kendim karar veriyorum. Çalışırken bile kendime zaman ayırabiliyorum. Çalıştığım kadar para kazanıyorum. Çok kazanmak istersem çok çalışıyorum, az çalışmak istersem az kazanıyorum. Yeni restoranlar keşfediyorum. Kazandığım para onları denemeye yetiyor." ifadelerini kullandı.

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    "OKUYANIN AMELE OLDUĞU TEK ÜLKEYİZ"

    Türkiye'de bankacı olan kadının videosundaki ifadeleri ise şu şekilde:

    "Şimdi müşterilerle konuşuyorum. 'Ne iş yapıyorsunuz?' diyorum. 'Önlisans mezunuyum memur olduğum 40 bin TL kazanıyorum' diyor. Başka biri bağlanıyor. Kredi başvurusunda mesleğini soruyorum. 'Kurye işine başladım aylık gelirim 50 bin TL' diyor. Şimdi ben üniversite mezunuyum. Eğitimlerim var ben ne alıyorum asgari ücret. Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz. Delireceğim. Lisans diplomamı iptal etmek istiyorum. İlkokul mezunu kalmak istiyorum."

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    Bankacı Kurye Mühendis Hollanda Türkiye
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