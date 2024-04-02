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    4. 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen kahin Athos Salome 2024'e ilişkin ilk öngörüsünde doğru çıktı! Diğerleri tedirgin etmeye devam ediyor

    'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen kahin Athos Salome 2024'e ilişkin ilk öngörüsünde doğru çıktı! Diğerleri tedirgin etmeye devam ediyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 07:58
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    'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen kahin Athos Salome, 2012 yılında Kovid-19 salgınını öngördükten sonra dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Brezilyalı kahinin gelenekleşen ve her yılın sonunda bir sonraki yıl için yaptığı kehanetler bulunuyor. 2024 yılına dair kehanetleri çok konuşulan Salome'un öngörülerinden birinin gerçekleştirdiğinin sosyal medyada konuşulmaya başlanması yine gözlerinin ünlü kahine çevrilmesine neden oldu.

    Elon Musk'un artık X olan Twitter'ı satın almasını ve hatta Kraliçe'nin ölümünü önceden tahmin ettiğini iddia eden edilen kahin Athos Salome, 2024 yılı için Express ile yaptığı bir röportajda, bir güneş patlamasının Dünya'ya çarpacağını ve koronal kütle atımının (CME) bize doğru ilerlediğini ve üç günlük karanlık olacağını iddia etmişti. Bu olay Mart ayının sonunda gerçekleşirken Nisan ayı başlarında bir "tam güneş tutulması" meydana geleceğini de söyledi.

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    Röportajda ünlü kahin, "Bu yazı, 8 Nisan 2024'teki tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk gelen Üç Günlük Karanlık'ı çevreleyen komplo teorilerini araştırıyor ve güneş koronal kütle püskürmeleri (CME'ler) hakkındaki endişeleri artırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI SİNYALLERİ

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    Ayrıca, 3. Dünya Savaşı'nın "acil gerçekliği" hakkında tahminlerde bulunarak, bunun yakında Çin ile Rusya arasında gerçekleşecek bir siber saldırı tarafından tetikleneceğini iddia etti.

    Kahin ayrıca veri gizliliğinin 2024'te ön plana çıkacağını belirterek "Modern gözetlemenin matrisi, dünyamıza yayılan genişleyen izleme ve kontrol ağını simgeliyor. Gizliliğin hükümetlere ve devletlere ayrıcalık tanıyan bir kavram haline geldiği bir gerçekliğe hızla yaklaşıyoruz. şirketlerin bireylerin kişisel bilgilerine benzersiz erişimi.” dedi.


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    Anahtar Kelimeler:
    kehanet Athos Salome
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