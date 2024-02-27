Nişanlısının kendisini aldattığını öğrendi! Aldığı intikamı sosyal medyadan paylaştı... "Not tutun hanımlar"

Jaime isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımında eski nişanlısının kendisini aldattığını öğrendikten sonra aldığı intikamı anlatan bir paylaşım yaptı. Benzer durumları yaşayan kadınlar için intikam planının ilham verici olmasını istediğini söyleyen Jaime, "Eski nişanlımın beni aldattığı ve yasa dışı bir şey yaptığım için başımın belaya girmesini istemediğim zamanı düşünüyorum. Taşınırken evinin her yerine donmuş balık sakladım" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü planı beğendiğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Not tutun hanımlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçekten dahice" yorumunu yaptı.