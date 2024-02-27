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    4. Nişanlısının kendisini aldattığını öğrendi! Aldığı intikamı sosyal medyadan paylaştı... "Not tutun hanımlar"

    Nişanlısının kendisini aldattığını öğrendi! Aldığı intikamı sosyal medyadan paylaştı... "Not tutun hanımlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 10:15
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    TikTok'ta 'glitteremcee' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jaime isimli bir kadın aldatıldığını söyleyerek eski nişanlısından aldığı intikamı anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde yaşayan genç kadın aldatıldığını öğrenince eski nişanlısıyla yaşadığı evden taşınmadan önce evin her yerine donmuş balıklar yerleştirdiğini söyledi.

    Jaime isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımında eski nişanlısının kendisini aldattığını öğrendikten sonra aldığı intikamı anlatan bir paylaşım yaptı. Benzer durumları yaşayan kadınlar için intikam planının ilham verici olmasını istediğini söyleyen Jaime, "Eski nişanlımın beni aldattığı ve yasa dışı bir şey yaptığım için başımın belaya girmesini istemediğim zamanı düşünüyorum. Taşınırken evinin her yerine donmuş balık sakladım" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü planı beğendiğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Not tutun hanımlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçekten dahice" yorumunu yaptı.

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