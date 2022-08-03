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Lezbiyen bir çift, bağışçılardan spermlerini toplayıp birbirine karıştırdı! “Kokteyl yarattık”

03.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir lezbiyen çift, sosyal medyadan çocuk sahibi olmadıklarına dair bir ilan vererek sperm bağışçılarına seslendi. Üç erkek ise spermlerini lezbiyen çifte bağışlamak istedi. Çocuk sahibi olacaklarını düşünen erkekler, TikTok’ta örneklerini bir ‘meni kokteyli’ içinde karıştırdıklarını öğrenince dehşete düştü.

Lezbiyen bir çift, bağışçılardan spermlerini toplayıp birbirine karıştırdı! “Kokteyl yarattık”

Üç farklı adam lezbiyen bir çifte spermlerini bağışlayarak çocuk sahibi olmalarına yardım etmek istedi. Bebeğin kendilerine ait olacağını düşünen erkekler TikTok’ta gördükleri bir video karşısında şoke oldu. Sperm bağışçıları, numuneleri karıştıran ve üç kişilik bir kokteyl yaratan çiftten şikayetçi oldu.

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SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİLER

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Seyahat yasağının olduğu 2021 yılında kadınlardan biri, erkeklerden numuneleri toplamak için Avustralya’nın Sidney kentine ulaştı ve burada Hint,Çin ve Avustralya kökenli erkeklerin spermlerini birbiriyle karıştırdı. Erkekler gerçekte ne olduğunu ancak kadınların seçim yapmakta zorlandıklarını açıkladıkları bir TikTok videosuna rastladıklarında öğrendiler.

News.com.au'dan Kidspot'a konuşan mağdur, “Ahlaki açıdan bir çocuk yaratmak amacıyla bir seks partisi gibi erkeklerin spermlerini karıştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Aynı anda üç erkekle cinsel ilişkiye girmiş gibi oldular” dedi.

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DOĞUM YAPTI

Üç bağışçıdan biri olan ve Harry adını kullanan adam ise, “Gerçekten üzüldüm. Çünkü kendi çocuğum olduğunu düşünüyordu. Hamile kaldıklarını bana söylediler hatta bana cinsiyetini açıklayan bir video bile gönderdiler.Serbestçe verdiğim bir şey için kendimi aldatılmış hissediyorum. Kimin bunu neden yaptığını bilmiyorum ve sonuçlarını anlayıp anlamadıklarını bilmiyorum.Haziran ayında doğum yaptığının haberini aldım. ” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya donör
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